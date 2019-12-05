شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يتراجع متأثراً بصدور بيانات اقتصادية ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي خلال تعاملات اليوم متأثرا بصدور بيانات اقتصادية سلبية، وذلك على الرغم من التصريحات الإيجابية التي جددت الآمال بإمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين.



وذكرت مصادر صينية بأن بكين تطالب بخفض الرسوم الجمركية من جانب أمريكا لتمهد الطريق للتوقيع إلى الاتفاق التجاري النهائي بمرحلته الأولى.

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وتتواصل الاتصالات المكثفة بين واشنطن وبكين للتوقيع على الاتفاق التجاري لتفادي تفعيل قرار إدارة الرئيس "دونالد ترامب" بزيادة الرسوم الجمركية ضد بكين بداية من منتصف ديسمبر/كانون الأول الجاري.



وكشفت بيانات حكومية عن استقرار مبيعات التجزئة في أستراليا خلال الشهر الجاري بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 0.3%، وسجل االميزان التجاري الأسترالي فائضا بنحو 4.5 مليار دولار أسترالي، وهو ما جاءء دون توقعات بتسجيل فائض قدره 6.5 مليار دولار.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الأسترالي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 16:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.6832، وسجل أعلى سعر عند 0.6855 وأقل سعر عند 0.682.