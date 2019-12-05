شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر ترجح توصية اللجنة الوزارية لت"أوبك" بزيادة حجم خفض الإنتاج والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أفادت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" بأن اللجنة الوزارية من مندوبي "أوبك" وحلفائها من المنتجين المستقلين المجتمعة في العاصمة النمساوية "فيينا" أوصت بزيادة حجم الخفض في الإنتاج.



وكشفت المصادر عن أن اللجنة تريد خفض "أوبك" وحلفائها الإنتاج بـ1.7 مليون برميل يوميا، وهو ما يزيد بحوالي 500 ألف برميل يوميا عن الحجم الحالي.



ولم يتم بعد الإعلان عن القرار النهائي لـ"أوبك" حيث أن التوقعات تشير إلى زيادة حجم خفض في إنتاج النفط حتى يونيو/حزيران المقبل.



ومن جانبه، نفت مصادر نقلا عن وزارة الطاقة السعودية بأن المملكة ضغطت على "أوبك" وروسيا من أجل زيادة حجم خفض الإنتاج النفطي لدعم الأسعار.