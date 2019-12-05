شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع بشكل طفيف في مستهل التعاملات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال بداية تعاملات اليوم على نحو طفيف مع استمرار متابعة الأسواق للملف التجاري بين واشنطن وبكين.



وأفادت مصادر صينية اليوم أن الاتصالات مستمرة مع الجانب الأمريكية وسط مطالبات لإدارة الرئيس "دونالد ترامب" بخفض الرسوم الجمركية من أجل تمهيد الطريق لتوقيع على المرحلة الألولى من الاتفاق التجاري النهائي.

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وعلى ما يبدو، فإن الأمور تتجه نحو تأجيل هذا الاتفاق بعد تصريحات الرئيس "ترامب" بأنه يفضل تأجيل الاتفاق مع الصين إلى ما بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020.



وكشفت بيانات حكومية اليوم صادرة عن وزارة العمل الأمريكية انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة بعشرة آلاف طلب إلى 203 آلاف طلب خلال الأسبوع الماضي.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض "داو جونز" بحلول الساعة 15:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 15 نقطة) إلى 27634 نقطة، فيما ارتفع "ناسداك" بأقل من 0.1% (ما يعادل نقطتين) إلى 8569 نقطة، وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل نقطتين) إلى 3115 نقطة.