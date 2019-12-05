شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النحاس تتعافى مع عودة التفاؤل بشأن المفاوضات التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم متعافية من الخسائر التي سجلتها مؤخراً، وذلك مع تجدد الآمال في الأسواق العالمية بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وتناقلت وكالات أنباء أمس أن الاتصالات بين واشنطن وبكين جارية من أجل تقريب وجهات النظر بين البلدين من أجل إمكانية التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي.

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يأتي ذلك رغم تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" هذا الأسبوع بأنه يفضل تأجيل التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الصين لما بعد انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2020.



ويخشى البعض في الأسواق من عدم التوصل إلى الاتفاق التجاري المرحلي بين واشنطن وبكين قبل الخامس عشر من ديسمبر/كانون الأول الجاري، وهو الموعد الذي حددته إدارة "ترامب" لزيادة الرسوم الجمركية ضد الصين.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 14:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 267.3 دولار للررطل، وسجل أعلى سعر عند 267.6 دولار وأقل سعر عند 265.3 دولار.