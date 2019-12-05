شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن رويترز: أرامكو تسعر الطرح العام الأولي عند 32 ريالًا للسهم والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 5:55 مساءً, 5 ديسمبر 2019 م المناطق - وكالات قالت مصادر حسب ما أعلنته “رويترز”، اليوم الخميس، إن أرامكو سعرت الطرح العام الأولي عند 32 ريالًا للسهم. يتبع…

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