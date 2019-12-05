شكرا لقرائتكم خبر عن أوبك وحلفاؤها يتفقون على تعميق تخفيضات الإنتاج والان نبدء بالتفاصيل
اتفقت أوبك وخلفاؤها، وفي مقدمتهم روسيا، اليوم الخميس على واحد من أعمق تخفيضات انتاج النفط لدعم أسعار الخام ومنع تخمة في المعروض، لكنهم ما زالوا يناقشون إلى متى ستستمر تخفيضات الانتاج في العام القادم.
وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في فيينا لمناقشة سياسة الإمدادات. وستجتمع أوبك غدا الجمعة مع روسيا ومنتجين آخرين غير أعضاء بالمنظمة يشكلون ما يعرف بمجموعة أوبك+ .
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن لجنة وزارية من منتجين رئيسيين، أوصت بأن تضيف مجموعة أوبك+ 500 ألف برميل يوميا إلى تخفيضات الإمدادات الحالية البالغة 1.2 مليون برميل يوميا. وتخفيضات قدرها 1.7 مليون برميل يوميا ستمثل 1.7 بالمئة من المعروض العالمي من الخام.
وأضاف نوفاك أن التخفيضات ستستمر حتى نهاية الربع الأول من 2020 وهو إطار زمني أقير مما اقترحه بعض وزراء أوبك الذين دعوا الى تمديد الإمدادات إلى حتى يونيو حزيران أو ديسمبر 2020.
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