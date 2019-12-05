شكرا لقرائتكم خبر عن 580 مليون دولار قيمة صادرات الحديد المصري خلال 10 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت صادرات مصر من الحديد الصب والصلب خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري لتسجل 580 مليون دولار مقابل 890 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض قدره 34.8%.

وأوضح التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء انخفاض قيمة الصادرات المصرية من الحديد خلال أكتوبر الماضي لتسجل 53 مليون دولار في مقابل 77 مليون دولار خلال أكتوبر 2018 بتراجع 31%، مشيرا إلى أنه تم التصدير لنحو 29 دوله خلال هذا الشهر منهم السوق اليمني لأول مرة بقيمة 5.583 مليون دولار.

واستحوذت 5 دول على 77.1% من إجمالي صادرات مصر من الحديد خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2019 بنحو 447.08 مليون دولار، على رأسها السعودية والتي ارتفعت قيمة صادرات الحديد لها خلال تلك الفترة بنسبة 108.5% لتسجل 164.994 مليون دولار في مقابل 79.026 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2018، كما ارتفعت قيمة الصادرات لها خلال أكتوبر بنسبة 3% لتبلغ 16.687 مليون دولار.