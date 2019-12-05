شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البريد: نسعى لتسهيل التجارة الإلكترونية بين دول القارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت اليوم أعمال منتدى البريد الأفريقي “Ecom Africa” فى دورته العاشرة والذي استضافته مصر تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمشاركة مديري اتحاد البريد العالمي والأفريقي وجميع المديرين التنفيذيين للمؤسسات البريدية بأفريقيا.

وقال عصام الصغير رئيس مجلس إدارة البريد المصري أن انعقاد منتدي يحضره كافة رؤساء الهيئات البريدية والأفريقية والعربية فى مصر يعد حدث تاريخي يدعو إلي الفخر ويؤكد على ريادة مصر فى مجال الخدمات البريدية واللوجستية.

وأوضح عصام الصغير أن هذا المنتدي يحمل أهمية خاصة، حيث أنه تناول العديد من الموضوعات المحورية الهامة التي تخص مستقبل العمل البريدي علي مستوي افريقيا، مشيراً إلي أن البريد المصري يسعي الي تسهيل التجارة الالكترونية بين الدول الإفريقية خاصة بعد إنشاء مركز التجميع اللوجستي للبريد المصري بمطار القاهرة حيث إنه تم توقيع الكثير من مذكرات التفاهم مع العديد من الدول الأفريقية ومنها نيجيريا وكوت يفوار وغينيا الإستوائية وليبيا ومدغشقر والسودان والأردن والكاميرون وتوجو وجامبيا وموريتانيا وغينيا كوناكري لإتاحة التسوق الإلكتروني لعملاء تلك الدول من الولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا والصين عبر البريد المصري من خلال مركز التجميع اللوجستي بالقاهرة.

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وأشار إلي أن تشجيع التجارة الالكترونية بين الدول الإفريقية واستغلال التقدم التكنولوجي الذي وصل اليه البريد المصري أدي إلي التفكير في وجود منصة للتجارة الالكترونية، موضحاً أن البريد المصري أول من أنشأ موقع البريد مول ليكون منصة للتجارة الالكترونية مع الدول الأفريقية وبعد تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تهدف إلي إنشاء منصة رقمية إفريقية للتجارة الإلكترونية تم اتخاذ خطوات جادة لتنفيذ هذه التكليفات في أسرع وقت باعتبارها من الموضوعات الأساسية علي اجندة المؤتمر.

وأضاف عصام الصغير أن استضافة البريد المصري لهذا المؤتمر يأتي دعماً للجهود الرامية إلى فتح مجالات جديدة لتقديم الخدمات البريدية للدول الافريقية والعربية كما أن حضور بسكال كليفاز نائب المدير العام لاتحاد البريد العالمي ويونس جبرين أمين عام الاتحاد البريدي الإفريقي الشامل بالإضافة إلي أكثر من 200 قيادة بريدية بأفريقيا والدول العربية فعاليات المنتدى وورش العمل يؤكد علي دعم الهيئات الدولية لمصر على كافة المستويات.