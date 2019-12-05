شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة الكيماوية: مصر تستورد 90% من إطارات السيارات من الخارج والان مع تفاصيل الخبر
أضاف مهدى لـ"الخليج 365" أن الشركة لديها قاعدة صناعية قوية فى صناعة الإطارات، لكنها تقدمت وتحتاج إلى تطوير، لكى تلاحق التقدم التكنولوجي فى الصناعة.
وأضاف أسامة مهدى، أننا بصدد الاتفاق مع بيت خبرة عالمى، لعمل دراسة جدوى بنكية شاملة كل جوانب الصناعة بما فيها التسويق، لافتًا إلى أننا نستهدف بناء مصنع ينتج من 3 إلى 5 ملايين إطار سيارة سنويا متنوع، كمرحلة أولى للمشروع.
جدير بالذكر أن شركة النقل والهندسة التى تصنع إطارات "نسر" تعانى من خسائر مرحلة وديون كبيرة تزيد عن 2 مليار جنيه مما يستلزم استغلال أصولها وتجديدها.
كانت هذه تفاصيل خبر القابضة الكيماوية: مصر تستورد 90% من إطارات السيارات من الخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.