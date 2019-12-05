شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة الكيماوية: مصر تستورد 90% من إطارات السيارات من الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس أسامة مهدى، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، إن مصر تستورد أكثر من 90% من إطارات السيارات من الخارج، مما يؤكد الأهمية الكبيرة لتطوير وتحديث شركة النقل والهندسة المتخصصة فى صناعة إطارات السيارات والتابعة للشركة القابضة، ولا سيما أن السوق المصرى ينمو بشكل كبير.

أضاف مهدى لـ"الخليج 365" أن الشركة لديها قاعدة صناعية قوية فى صناعة الإطارات، لكنها تقدمت وتحتاج إلى تطوير، لكى تلاحق التقدم التكنولوجي فى الصناعة.

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وأضاف أسامة مهدى، أننا بصدد الاتفاق مع بيت خبرة عالمى، لعمل دراسة جدوى بنكية شاملة كل جوانب الصناعة بما فيها التسويق، لافتًا إلى أننا نستهدف بناء مصنع ينتج من 3 إلى 5 ملايين إطار سيارة سنويا متنوع، كمرحلة أولى للمشروع.

جدير بالذكر أن شركة النقل والهندسة التى تصنع إطارات "نسر" تعانى من خسائر مرحلة وديون كبيرة تزيد عن 2 مليار جنيه مما يستلزم استغلال أصولها وتجديدها.