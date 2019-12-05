شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الدواجن اليوم .. والكيلو يبدأ من 21 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن اليوم الخميس 5-12– 2019 استقرارا فى الأسواق، بحسب التسعيرة المقررة من شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وكشف الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الدواجن من المزرعة بلغت 18جنيها، في حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 21-24 جنيها للكيلو حسب المنطقة.

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وأضاف السيد في تصريحات لليوم السابع أن سعر الدواجن البلدى من المزرعة بـ 29 جنيها وتباع فى محلات التجزئة بين 33-34 جنيها للكيلو، وتراوح سعر الكتكوت بين 6-7 جنيهات، فيما استقر سعر كرتونة البيض ليصل إلى30 جنيه للكرتونة وتباع للمستهلك 34-37 جنيها.