شكرا لقرائتكم خبر عن حسن غانم رئيسا لمجلس إدارة بنك التعمير والإسكان والان مع تفاصيل الخبر
ويمتلك غانم خبره مصرفية واسعة تزيد عن 33 عاما حيث تولي خلالها العديد من المناصب القيادية في القطاع المصرفي، وتولي غانم منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان في يناير 2018 وقد كانت اهم أولوياته منذ توليه تعديل الصورة الذهنية بان بنك التعمير والإسكان بنك تجاري يقدم جميع الخدمات المصرفية لعملائه والسعي نحو تحقيق رؤية البنك في ان يكون في مصاف أكبر 10 بنوك عاملة بالسوق المصرفي المصري.
وبدأ غانم السعي لتحقيق هذا الهدف بالتوسع في اصدار الخدمات والمنتجات المصرفية التي تواكب متطلبات السوق وتحقق أعلي مستويات التنافسية، وتطوير البنية التحتية الالكترونية للبنك مع اعتماد مبدأ التنمية المستدامة ( Sustainable Development )، كما تم البدء في تطبيق مبادرة التحصيل الالكتروني لأقساط التمويل العقاري عن طريق مختلف وسائل الدفع الالكتروني اعتبارا من اول ديسمبر 2019
ويهدف غانم خلال المرحلة القادمة إلي الاستمرار في وضع الخطط والاستراتيجيات التي تضع البنك على المسار الصحيح لخطة التحول الرقمي حيث سيتم إطلاق خدمتي Mobile Banking – Internet banking مع بدايات العام القادم 2020 وفقا لتوجهات الدولة للتحول الي مجتمع غير نقدي وتفعيل مفهوم الشمول المالي واجتذاب الفئات المهمشة من التعامل مع الجهاز المصرفي تماشيا مع التطورات العالمية ومواكبة أحدث ما وصلت اليه التكنولوجيا المصرفية.
كانت هذه تفاصيل خبر حسن غانم رئيسا لمجلس إدارة بنك التعمير والإسكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.