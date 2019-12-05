شكرا لقرائتكم خبر عن "صادرات" تمدد عقد بيع وتسويق مع "الشعلان للتجارة" لسنة قادمة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للصادرات الصناعية عن تمديد عقد بيع وتوزيع مع شركة أبناء عبدالرحمن العبدالعزيز الشعلان للتجارة "ملك الأرز" إلى سنة ميلادية قادمة تبدأ من تاريخ 6 ديسمبر 2019، وذلك بناءً على موافقة الطرفين ونسبة إنجاز 100% لمدة العقد.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأنه لا يوجد أي تكاليف مرتبطة بالحدث، كذلك لا يوجد أي تأثير لتمديد التعاقد على النتائج المالية للعقد.

وسبق أن مددت "صادرات" عقد البيع والتسويق مع شركة الشعلان للتجارة إلى سنة بدأت من تاريخ 6 ديسمبر 2018، وذلك بناءً على موافقة الطرفين.

وجدير بالذكر أن صادرات وقعت، في ديسمبر 2017، عقد بيع وتوزيع مع الشعلان للتجارة، وذلك لتصدير منتجاتهم إلى كل من العراق والأردن ودول شمال إفريقيا لمدة سنة من تاريخ توقيع العقد.

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وكانت الشركة قد أعلنت، في أكتوبر 2018، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة أبناء عبدالرحمن العبدالعزيز الشعلان للتجارة، بخصوص تصدير منتجات شركة الشعلان للتجارة خارج المملكة وتمثيلها لدى العملاء في الخارج.

وتجدر الإشارة إلى أن صادرات حققت صافي ربح بلغ 2 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل خسارة بلغت 0.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثالث إلى رد مخصص انخفاض قيمة مخزون الكبريت بعد بيعه بالإضافة إلى انخفاض المصروفات العمومية والإدارية على الرغم من انخفاض الإيرادات الأخرى.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 10 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 12.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.