شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة " نقل وتجارة المواشي" توافق على تحديث وتمويل الأسطول البحري للشركة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافق مجلس إدارة شركة نقل وتجارة المواشي، بجلسته المنعقدة اليوم الخميس، على تحديث وتمويل الأسطول البحري للشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر- خاص بمساهمي الشركة الأم- بلغ 1.2 مليون دينار خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 1.9 مليون دينار في الربع المقابل من 2018.

ويعود سبب استمرار تحقيق الخسائر خلال الربع الثالث إلى زيادة المصاريف التشغيلية الأخرى نتيجة توقف مؤقت لأسطول الشركة البحري لعدة أشهر نظراً لإجراءات السلطات الاسترالية بشأن وقف تصدير الماشية خلال فترة الصيف.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 99.3 ألف دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 1.9 مليون دينار في الفترة المقابل من 2018.