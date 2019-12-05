شكرا لقرائتكم خبر عن "المشتركة للمقاولات" توقع مناقصة إنشاء طرق داخلية برأس غراب على "شركتين تابعتين" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة المجموعة المشتركة للمقاولات، عن ترسية المناقصة الخاصة بالطرق الداخلية والبنية التحتية في جزيرة رأس غراب، على شركة المجموعة المشتركة للمقاولات أبوظبي بائتلاف شركة المجموعة المشتركة للمقاولات الإمارات.

وقالت المجموعة، في بيان لبورصة الكويت، اليوم الخميس، إن القيمة الإجمالية للمناقصة تبلغ 19.885 مليون دينار كويتي بما يُعادل 240.460 مليون درهم، وبمدة تنفيذ قدرها 600 يوماً.

وبحسب البيان، ستُحقق المجموعة من هذه المناقسة أرباح تشغيلية، علماً بأنه سيتم إدراجها ضمن البيانات المالية للشركة بالسنوات القادمة.

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وسبق أن أعلنت المجموعة، خلال نوفمبر الماضي، عن توقيع مناقصة خاصة بإنشاء وإنجاز طرق داخلية بمنطقة الفرفار بإمارة الفجيرة، على شركة المجموعة المشتركة للمقاولات الإمارات (شركة تابعة)، بقيمة 23.332 مليون درهم إماراتي، بما يُعادل 1.930 مليون دينار كويتي، بمدة تنفيذ تصل إلى 240 يوماً.

وتجدر الإشارة إلى أن أرباح المجموعة تراجعت 56.7% خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 254.5 ألف دينار، مقارنة بأرباح بلغت 586 ألف دينار خلال الربع المقابل من العام 2018.

وحققت الشركة أرباحاً بقيمة 3.37 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بنحو 3.24 مليون دينار في الفترة ذاتها من عام 2018.