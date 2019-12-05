شكرا لقرائتكم خبر عن الخام الأمريكي يسجل أعلى مستوى فى 3 أشهر قبيل صدور نتائج اجتماع "أوبك" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسعت أسعار النفط من ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الخميس لتواصل مكاسبها لليوم الرابع على التوالي ،ويسجل الخام الأمريكي أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ، قبيل صدور نتائج الاجتماع الرسمي لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" لمناقشة سياسة الإنتاج المناسبة لظروف السوق ،وسط توقعات توسيع نطاق تخفيضات الإمدادات الحالية ، ويدعم الأسعار أيضا هبوط مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة لأدنى مستوى فى شهر.

ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 58.84$ الأعلى منذ 23 أيلول/سبتمبر، من مستوى الافتتاح عند 58.32$، وسجل أدنى مستوي عند 58.12$ ،وصعد خام برنت إلى مستوي 63.74$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 62.96$ ، وسجل أدنى مستوي عند 62.76$.

عند تسوية الأسعار يوم الأربعاء ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 3.6% ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.25% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي.

تحققت تلك المكاسب بفضل توقعات بمزيد من التخفيضات فى إنتاج تحالف أوبك بلس ، بالإضافة إلى انخفاض المخزونات الأمريكية للمرة الأولى فى شهر ونصف.

على المستوي الوزاري حيث المقر الرئيسي فى فيينا ،بدأ الاجتماع الرسمي لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" يوم الخميس ،يليه اجتماع أخرى مع المنتجين المستقلين وعلى رأسهم روسيا المعروف بتحالف "أوبك بلس" يوم الجمعة.

حيث من المنتظر مناقشة سياسة الإنتاج الحالية للمنظمة العالمية، وكذلك تقييم اتفاق خفض الإمدادات الحالي، والذي تنفذه بالمشاركة مع حلفاؤها من المنتجين غير الأعضاء.

وينفذ تحالف "أوبك بلس" اتفاقا عالميا لخفض الإمدادات بالسوق بنحو 1.2 مليون برميل يوميا حتى آذار/مارس 2020، بهدف تحقيق التوازن بالسوق ودعم الأسعار.

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وقالت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" إن أوبك تسعي إلى تعميق تخفيضات الإنتاج للتحالف العالمي بأكثر من 400 ألف برميل يوميا ،ليكون إجمالي الخفض المحتمل بحوالي 1.6 مليون برميل ،على أن يتم مد أجل الاتفاق لفترة زمنية جديدة.

وأضافت المصادر إن المملكة العربية السعودية تضغط لتنفيذ تلك الخطة ،بهدف دعم السوق إيجابيا قبل إدراج شركة أرامكو بسوق الأوراق المالية ، لكن من غير الواضح حتى الآن وجود إجماع داخل التحالف لتنفيذ تلك الخطة.

وقال وزير الطاقة الروسي "ألكسندر نوفاك" إنه يتوقع أن يكون الاجتماع الذي سيعقد هذا الأسبوع إيجابيا ،لكن أضاف أن موسكو لم تتخذ موقفا واضحا حتى الآن.

وقالت مجموعة جولدمان ساكس "نعتقد أن تحقيق التوازن بين العرض والطلب على النفط يتطلب تمديد تخفيضات أوبك لفترة أخرى ،وأن التمديد لمدة ثلاثة أشهر فقط سيوفر دعم ضئيل للأسعار".

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 4.9 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى 29 تشرين الثاني/نوفمبر، فى أول انخفاض أسبوعي خلال شهر ونصف ، متجاوزا توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 1.6مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 447.5 مليون برميل ، والذي يعد أدنى مستوى فى نحو شهر ، فى علامة إيجابية لتحسن مستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد استقر الأسبوع الماضي دون أي تغيير، ليستمر الإجمالي عند 12.9 مليون برميل يوميا ، وهو أعلى مستوي للإنتاج فى البلاد ، والولايات المتحدة حاليا أكبر منتج للنفط بالعالم.