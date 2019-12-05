شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة : تستهدف تحول نجران لـ«منطقة لوجستية» للسياحة والتعدين والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي أن المؤشرات الاقتصادية للمملكة تؤكد أن الاقتصاد السعودي يمر بمرحلة نمو وخاصة في قطاع اقتصادية معينة كالتعدين والسياحة والترفيه، مبينًا أن أهم المؤشرات الإيجابية نمو عدد المؤسسات خلال الثلاث سنوات الماضية بنسبة 60%، فضلاً عن كون المملكة تعد أكبر قوة اقتصادية في المنطقة وأعلى قوة شرائية وأعلى نسبة شباب في المنطقة وهي ضمن مجموعة العشرين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الوزاري الثاني عشر المفتوح بعنوان (محفزات التجارة والاستثمار بمنطقة نجران) الذي نظمه مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع الغرفة التجارية والصناعة بنجران أمس، في غرفة نجران، إحدى مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص، بمشاركة معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي، ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بنجران محيميد بن صالح آل شرمة وعدد من المسؤولين وأصحاب الأعمال بالمنطقة.

وأشاد وزير التجارة والاستثمار بنمو قطاع الأعمال في منطقة نجران بنسبة 16% خلال الأربع سنوات الماضية، متمنياً أن تكون منطقة نجران منطقة لوجستية وتجارة حره وجاذبة لقطاعي السياحة والتعدين.