شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار اليوسفى.. والرمان يبدأ من 3 جنيهات للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الفاكهة اليوم الخميس 5-12-2019 استقرارا لجميع الأصناف وفق الأسعار المقررة بسوق العبور للجملة.

وانخفضت أسعار البرتقال البلدى ليتراوح بين 1.5-3 جنيهات، والبرتقال السكرى ليتراوح بين 1.5-3.5 جنيهات، والبرتقال ابو سرة ليتراوح بين 2.5-4 جنيهات للكيلو، وانخفاض سعر اليوسفي ليتراوح بين 1.5-3.5 جنيها مقابل 2-4 في أسعار أمس، وتراوح سعر الليمون بين 7-11 جنيها للكيلو.

وسجل سعر العنب الكرمسن 15 جنيها، فيما سجل العنب الرومي الأحمر 5-7 جنيهات، سجل البلح سماني 3-5 جنيهات، والبلح الزغلول 3-7 جنيهات والبلح الرملي 5-8 جنيهات والبلح السلمي 15 جنيها والبلح البارحي سجل 20 جنيها.

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كما تراوحت أسعار الجوافة لتتراوح بين 2- 4 جنيهات، كما انخفضت أسعار الرمان للترواح بين 3-6 جنيهات.

والجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت في وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف، حيث تراوحت نسبة الانخفاض عن العام الماضي بين 30-50%.