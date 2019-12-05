شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الطلبيات الصناعية الألمانية على غير المتوقع فى أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات اليوم الخميس، تراجع الطلبيات الصناعية الألمانية على خلاف المتوقع فى أكتوبر بسبب ضعف الطلب في الداخل والخارج، مما يشير إلى استمرار الأزمة التي يواجهها قطاع التصنيع في كبح نمو أكبر اقتصاد أوروبي في الربع الأخير من العام. وقال مكتب الإحصاءات إن عقود شراء السلع المصنوعة في ألمانيا تراجعت 0.4 بالمئة عن الشهر السابق. Advertisements وهذا الانخفاض يخالف متوسط توقعات رويترز لارتفاع قدره 0.3 بالمئة. وجرى تعديل قراءة سبتمبر بالرفع إلى زيادة نسبتها 1.5 بالمئة بدلا من 1.3 بالمئة في السابق.

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