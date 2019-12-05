شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السوق المالية السعودية توافق على زيادة رأس مال "الشرقية للتنمية" والان مع تفاصيل الخبر
وحددت الهيئة، نشر تعميم المساهمين الخاص بزيادة رأس مال الشركة الشرقية للتنمية قبل وقت كاف من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة، ويجب أن يحتوي تعميم المساهمين على المعلومات والبيانات التي يحتاج مساهمو الشركة إلى الاطلاع عليها، لاسيما المعلومات المتعلقة بزيادة رأس المال وعوامل المخاطرة، قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على قرار زيادة رأس المال للغرض المذكور.
وحذرت من اتخاذ قرار التصويت من دون الاطلاع على تعميم المساهمين ودراسة محتواه، قد ينطوي على مخاطر عالية، لذا فإنه يجب على المساهم الاطلاع على تعميم المساهمين ودراسته بعناية للتوصل للقرار المناسب عند التصويت، وفي حال تعذر فهم محتويات تعميم المساهمين، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.
كما يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على طلب الشركة لزيادة رأس مالها على أنها مصادقة على جدوى زيادة رأس المال للغرض المذكور، حيث أن قرار الهيئة بالموافقة على زيادة رأس المال يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
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