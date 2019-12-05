شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم.. انخفاض سعر الطماطم والبطاطس تبدأ من 3جنيهات والان مع تفاصيل الخبر
وانخفضت أسعار الطماطم لتتراوح بين 1.5-3.75 جنيها مقابل 2-4 جنيهات أمس، استقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 3-7.5جنيهات، فيما سجلت أسعار الفاصوليا 5-7جنيهات، وسعر كيلو البصل 2.5 –5.5 جنيه.
فيما سجلت أسعار الباذنجان البلدى بين 2-3جنيهات، والباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 2-3جنيه، بينما تراوح سعر الكوسة 5-8 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر كيلو البامية ما بين 15-20 جنبها، والخيار ما بين 3 – 8 جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، والثوم بين 7-11 جنيها، والملوخية بين 2-3 جنيهات، البسلة من 14-20 جنيها.
الجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت في وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف، حيث تراوحت نسبة الانخفاض عن العام الماضي بين 30-50%.
كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الخضروات اليوم.. انخفاض سعر الطماطم والبطاطس تبدأ من 3جنيهات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.