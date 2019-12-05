شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم.. انخفاض سعر الطماطم والبطاطس تبدأ من 3جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات اليوم الخميس 5-12-2019 استقرارا لجميع الأصناف وفق الأسعار المقررة في سوق العبور للجملة.

وانخفضت أسعار الطماطم لتتراوح بين 1.5-3.75 جنيها مقابل 2-4 جنيهات أمس، استقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 3-7.5جنيهات، فيما سجلت أسعار الفاصوليا 5-7جنيهات، وسعر كيلو البصل 2.5 –5.5 جنيه.

فيما سجلت أسعار الباذنجان البلدى بين 2-3جنيهات، والباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 2-3جنيه، بينما تراوح سعر الكوسة 5-8 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر كيلو البامية ما بين 15-20 جنبها، والخيار ما بين 3 – 8 جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، والثوم بين 7-11 جنيها، والملوخية بين 2-3 جنيهات، البسلة من 14-20 جنيها.

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الجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت في وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف، حيث تراوحت نسبة الانخفاض عن العام الماضي بين 30-50%.