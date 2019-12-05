شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تنهى تعاملات الأسبوع الأول فى ديسمبر بتراجع جماعى والان مع تفاصيل الخبر
وبلغ حجم التداول على الأسهم 94.5 مليون ورقة مالية بقيمة 536.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 19.7 ألف عملية لعدد 163 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 72.44% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 19.56%، والعرب على 8% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 40.64% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 59.35%.
ومال صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 30.7 مليون جنيه، 4.7 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 33.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 50 ألف جنيه، 69.7 مليون جنيه، على التوالى.
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 13622 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 1968 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 16172 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 5061 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 526 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 1382 نقطة، وانخفض مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.04% ليغلق عند عند مستوى 482 نقطة.
وارتفعت أسهم 46 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 74 شركة، ولم تتغير مستويات 43 شركة.
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