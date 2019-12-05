الاقتصاد

تباين مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات عربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشرا الرئيسى والأوسع نطاقا، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط مبيعات عربية، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء.

 

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 13660 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 1980 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 16235 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 5075 نقطة.

 

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فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.08% ليصل مستوى 529 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 1386 نقطة.

 

 

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