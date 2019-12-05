شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات عربية والان مع تفاصيل الخبر
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 13660 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 1980 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 16235 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 5075 نقطة.
فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.08% ليصل مستوى 529 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 1386 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر تباين مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات عربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.