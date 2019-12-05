شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام للأسهم السعودية بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.44% رابحا 34.31 نقطة ليغلق عند مستوى 7905.51 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 3.67% رابحا 233.13 نقطة ليغلق عند مستوى 6578.77 نقطة. وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 94.3 مليون سهم بقيمة 2.1 مليار ريال، وارتفعت أسهم 117 شركة، فيما تراجعت 56 شركة. Advertisements وارتفع 15 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.92%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.44%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.11%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.67%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.61%، فقطاع البنوك بنسبة 0.49%. وجاء سهم "أنعام القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.87%، ثم أسمنت اليمامة نسبة 4.80%، ثم أسمنت الجنوب بنسبة 4.56%، فيما تصدر سهم "باعظيم" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.62% ثم ولاء بنسبة 2.19%، ثم أبو معطى بنسبة 2.17%.

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