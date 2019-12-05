شكرا لقرائتكم خبر عن إي باي يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل – 05-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم إي باي (EBAY) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تصريف بعضاً من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحقق السهم أرباحاً حذرة بلغت نسبتها 0.63% بما يعادل 0.22 نقطة ويستقر عند سعر 34.97 دولار، ويأتي ارتفاع السهم في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع استقرار تداولاته أدنى مستوى 35.85، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى القصير(من 25.98 إلى 41.96).

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 34.97، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند سعر 33.97 الذي يمثل نسبة 50% منها.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه