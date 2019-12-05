شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي جروب يعاود الارتفاع – تحليل – 05-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم سيتي جروب (C) من جديد في آخر جلساته، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 1.23% بما يعادل 0.90 نقطة ليستقر عند سعر 74.23 دولار، ويأتي ارتفاع السهم بعدما حاول في وقت سابق البحث عن قاع صاعد والذي يبدو أنه وجده عند استناده لمستوى الدعم المحوري 73.10، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

Advertisements

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 73.10، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 76.31.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد