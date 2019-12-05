شكرا لقرائتكم خبر عن سيسكو يعمق من خسائره – تحليل – 05-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم سيسكو (CISCO) انخفاضه بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، ليسجل خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.88% بما يعادل -0.39 نقطة ويستقر السهم عند سعر 43.89 دولار، وذلك في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وبضغط سلبي متواصل بسبب تداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات الدعم 42.90، طيلة ثبات المقاومة 45.96.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط