شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أوف أمريكان يبدأ بالتعافي – تحليل – 05-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم بنك أوف أمريكان (BAC) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مع استمرارا لدعم الإيجابي بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ويأتي ذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، ليحقق السهم أرباحاً في آخر جلساته بلغت نسبتها 0.94% بما يعادل 0.31 نقطة ليستقر عند سعر 33.15 دولار.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم بتداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 33.60، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 34.33.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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