شكرا لقرائتكم خبر عن على بابا يكافح لاستعادة تعافيه – تحليل – 05-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم شركة على بابا (BABA) في آخر جلساته، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.60% بما يعادل -1.16 نقطة، ويأتي تراجع السهم بعد تسجيله لأعلى سعر له خلال تلك الجلسة عند 196.66، ليرتد منه انخفاضاً ويحول تلك المكاسب إلى خسائر في نهاية التداولات ليستقر عند سعر 193.74 دولار، وذلك وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط عودة استقراره أعلى مستوى المقاومة 195.74، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 205.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه