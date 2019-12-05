شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 05-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر عقود خام برنت اختباراً لمستوى 62.50 ويحافظ على ثباته فوقه، بينما يقدّم المتوسط المتحرك 50 دعم إيجابي للسعر، ليبقى الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً لهذا اليوم، والذي يعتمد على الثبات فوق المستوى المذكور، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يساهم بدفع السعر للتوجه نحو هدفنا الرئيسي التالي الذي يصل إلى 65.40.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 61.50 والمقاومة 64.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد