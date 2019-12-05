شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 05-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر النفط على ثباته فوق مستوى 57.40، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً لهذا اليوم، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 60.90، مع الإشارة إلى أن سلبية مؤشر ستوكاستيك تفسّر أسباب بطء الموجة الصاعدة، بينما سيبقى الارتفاع المتوقع قائماً ما لم يتم كسر مستوى 57.40 والثبات دونه.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 57.00 والمقاومة 60.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد