شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 05-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات سلبية إضافية ليكسر مستوى 16.85 ويحاول الثبات دونه، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط بقية اليوم، بانتظار زيارة مستوى 16.33 كمحطة رئيسية تالية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن استمرار الانخفاض المتوقع يشترط الثبات دون مستوى 17.25.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.60 والمقاومة 17.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط