شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 05-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر الذهب أي حركة قوية منذ الصباح، ليستمر بالتذبذب حول 1475.00، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الهابط الذي يتواجد هدفه الأول عند 1447.00، مع التذكير بأهمية الثبات دون مستوى 1489.00 لاستمرار الموجة التصحيحية الهابطة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1455.00 والمقاومة 1490.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل إجمالي