شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 05-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار على استقراره فوق حاجز 1.3100، ويستمر بالتحرك داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالرسم البياني أعلاه، مع التذكير بأن أهدافنا تبدأ عند 1.3180 وتمتد إلى 1.3380 بعد اختراق المستوى السابق، مع التذكير بأن استمرار الموجة الصاعدة يعتمد على الثبات فوق مستوى 1.2960.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3045 والمقاومة 1.3200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد