شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يتراجع لليوم السادس على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ،ليواصل خسائره لليوم السادس على التوالي ، ضمن أطول سلسلة خسائر يومية منذ أواخر تشرين الأول/أكتوبر الماضي ، مقتربا من ملامسة أدنى مستوى فى أربعة أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، مع استمرار عمليات بيع العملة الأمريكية ،فى ظل تزايد احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض معدلات الفائدة الأمريكية للمرة الرابعة خلال هذا العام.

تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 0.1 % إلى مستوى 97.47 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.59 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.60 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنحو 0.15% ، فى خامس خسارة يومية على التوالي ، ضمن أطول سلسلة خسائر يومية منذ 28 تشرين الأول/أكتوبر الماضي ، مسجلا أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 97.43 نقطة.

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أظهرت بيانات الأمس فى الولايات المتحدة ،إضافة القطاع الخاص الأمريكي وظائف فى تشرين الثاني /نوفمبر،بأقل وتيرة خلال الستة أشهر الأخيرة ،كما تباطأ قطاع الخدمات بأسوأ من توقعات السوق خلال تشرين الثاني/نوفمبر.

وفى بيانات سابقة هذا الأسبوع ، انكمش قطاع الصناعات التحويلية فى الولايات المتحدة فى تشرين الثاني/ نوفمبر بأقل وتيرة فى عقد من الزمن ،الأمر الذي أثار المخاوف مجددا حول وتيرة نمو أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الرابع من هذا العام.

زاد توالي البيانات الضعيفة عن الاقتصاد الأمريكي ، من احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي خلال اجتماع هذا الشهر ،بخفض معدلات الفائدة الأمريكية للمرة الرابعة هذا العام.

ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات ينتظر المستثمرين غدا الجمعة صدور بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ،عن الوظائف الجديدة بالقطاعات الغير زراعية خلال تشرين الثاني/نوفمبر ،وعن معدل البطالة ومستوي الأجور.