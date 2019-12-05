شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع للجلسة الثانية على التوالي بعد أنباء إيجابية عن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي ،وسط معنويات قوية تسيطر على الأسواق ، بعد أنباء إيجابية عن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ،والتي تشير إلى اقتراب أكبر اقتصادين فى العالم من إتمام المرحلة الأولى من الصفقة التجارية.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.5% حتى الساعة 11:40 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 1.2% ، فى أول مكسب خلال الخمس جلسات الأخيرة ،بعد تجدد آمال التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع السلع المنزلية قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ،بعد أنباء تفيد بأن شركة كيرينج تدرس شراء شركة مونكلر الإيطالية لصناعة المعاطف الفاخرة ،وارتفع سهم مونكلر بأكثر من 9%.

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ذكرت وكالة "بلومبيرغ" إن الولايات المتحدة والصين يقتربان من إتمام المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم ،وأعاذت الوكالة ذلك إلى أشخاص على دراية بالمحادثات التجارية.

وقال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إن المحادثات الرامية إلى حل الحرب التجارية الضارة مع الصين تسير بشكل جيد للغاية.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.4% ، ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة بأكثر من 0.6% ، فى أول مكسب خلال الأربع جلسات الأخيرة ، بعد تطورات إيجابية عن المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.6% ،فى ألمانيا صعد مؤشر داكس بحوالي 0.3 % ،وفى فرنسا زاد مؤشر كاك 40 بأكثر من 0.8% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ،وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 حوالي 0.1 %.