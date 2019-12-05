شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستأنف مكاسبه فى ظل استمرار هبوط الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى فى أربعة أسابيع ، يأتي هذا الارتفاع فى ظل استمرار هبوط الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بحوالي 0.3% إلى 1,478.28$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,474.23$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,473.16$.

فقد المعدن الثمين"الذهب" بالأمس نسبة 0.2% ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 1,484.07$ للأونصة.

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تراجع مؤشر الدولار يوم الخميس بنحو 0.15% ، ليواصل خسائره لليوم السادس على التوالي ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الهبوط فى مستويات الدولار الأمريكي ،مع توالي البيانات الضعيفة عن القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الأكبر فى العالم ،والتي عززت من احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض معدلات الفائدة الأمريكية للمرة الرابعة خلال هذا العام.

أظهرت بيانات الأمس إضافة القطاع الخاص الأمريكي وظائف فى تشرين الثاني/نوفمبر بأقل وتيرة خلال الستة أشهر الأخيرة ،بالإضافة إلى تباطؤ تجاوز التوقعات لنمو قطاع الخدمات خلال نفس الشهر.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بمقدار 0.59 طن متري ،لينزل الإجمالي إلى 888.57 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 18 أيلول/سبتمبر الماضي.