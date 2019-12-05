شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر يغلق مرتفعًا بتداولات ملياري ريال والان نبدء بالتفاصيل

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 34.31 نقطة ليقفل عند مستوى 7905.51 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من ملياري ريال. وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 90 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 117 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 56 شركة على تراجع.

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