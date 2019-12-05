شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحتفي باليوم العالمي للتطوع والان نبدء بالتفاصيل

بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع والذي يوافق يوم الخميس 5 ديسمبر 2019، تقيم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ممثلة بالإدارة العامة للتطوع، برنامج بعنوان "آليات ومعايير العمل التطوعي في القطاع غير الربحي" في مدينة الرياض، والذي يتناول عدة محاور، من أهمها التطوع في رؤية المملكة 2030، والمعيار الوطني السعودي للتطوع، ومواصفة إدارة التطوع في المنظمات، بالإضافة إلى أساسيات إدارة المتطوعين، كذلك ستقوم الإدارة العامة للتطوع بعمل 13 ورشة تدريبية في 13 منطقة، لتفعيل برامج هذا اليوم العالمي، وإثراء المجتمع بالمواضيع المتعلقة بالعمل التطوعي، إذ تسعى الوزارة إلى تحقيق أهداف رؤية 2030 مستهدفة الوصول إلى مليون متطوع ومتطوعة، كما تقوم بعدة مبادرات قيمة منها مبادرة "وحدات التطوع" والتي تسعى إلى تأسيس 350 وحدة تطوع لتمكين وتفعيل العمل التطوعي في الجهات الحكومية والغير ربحية، من أجل بناء القدرات المؤسسية الملائمة، وتوحيد منهجية العمل التطوعي، ونشر ثقافة التطوع، وتعزيز القيم المجتمعية السامية.

كما تقوم بإطلاق الحملات التوعوية والتثقيفية لنشر ثقافة التطوع بشكل مستمر وفعال، كذلك تنفذ العديد من الورش والندوات التي تساعد على تقارب الآراء، وإثراء العمل التطوعي بالأفكار والخبرات المميزة.