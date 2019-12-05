شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود قطاعى الاتصالات والبنوك. وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.23% رابحا 13.6 نقطة ليغلق عند مستوى 6038.35 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.17% رابحاً 11.53 نقطة ليغلق عند مستوى 6655.71 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.38% رابحاً 18.16 نقطة ليغلق عند مستوى 4823.33 نقطة. وجرى التداول بختام التعاملات على 274.4 مليون سهم بقيمة 32.5 مليون دينار كويتى عبر 8343 صفقة. Advertisements وارتفعت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.64%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.42%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.27%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.25%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 1.56%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.56%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.29%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.04%. وجاء سهم "شركة كامكو للاستثمار" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.41%، تليه الشركة الكويتية العقارية القابضة بنسبة 7.50%، ثم شركة الأرجان العقارية بنسبة 6.06%، فيما تصدر سهم "شركة بيت الطاقة القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 16.43% ثم شركة أعيان للإجارة والاستثمار بنسبة 12.73%، ثم شركة الديرة القابضة بنسبة 8%.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاع البنوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.