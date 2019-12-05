شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بتروجيت: نحفز العاملين للإبلاغ عن الممارسات الإيجابية والسلبية بمجال السلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت التزام الشركة بتطبيق معايير عالمية للسلامة في مشروعاتها وأن الفترة الماضية شهدت تنفيذ العديد من ورش العمل والخطط للحفاظ علي السلامة في مشروعات بتروجت. وأضاف المهندس وليد لطفي، خلال مؤتمر السلامة اليوم بحضور وزير البترول المهندس طارق الملا، أن شركة بتروجيت أولت اهتماما لتحفيز العاملين للابلاغ عن الممارسات الإيجابية والسلبية في مجال السلامة في المشروعات كوسيلة لتحسين أداء منظومة السلامة، مؤكدا استمرار الشركة في رفع الوعي وترسيخ سلوكيات السلامة والصحة المهنية لدي العاملين والكوادر الشابة الواعدة لتقليل الحوادث والحد من المخاطر.

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