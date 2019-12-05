شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبى تتحول للتراجع بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 137.5 مليون سهم محققة ما قيمته 134.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 2026 صفقة لعدد 30 سهما، وارتفع 13 سهما، وانخفض 13 سهما، واستقرت 4 أسهم.
وتراجعت 4 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع السلع بنسبة 2.43%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.34%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.20%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.11%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.44%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.35%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.25%.
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 7.96%، ثم سهم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 3.91%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 3.72%، ثم سهم شركة دى إكس بى انترتيمنتس بنسبة 2.87%.
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