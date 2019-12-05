شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس هاليبرتون: السلامة عنصر هام للتحول الرقمى وتوفير بيئة عمل أمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال كولبى فيوسر نائب رئيس شركة هاليبرتون بمصر وليبيا إن موضوع السلامة هام فى كافة مراحل العمل لتحقيق سلامة الأفراد والعمليات والأصول، لافتا إلى أن هاليبرتون لديها برامج لمواجهة التحديات والمخاطر لضمان السلامة فى كافة عمليات الشركة التى يمتد عملها بمصر منذ 50 عاماً.

وأضاف خلال مؤتمر السلامة، أن هناك رسالة للعاملين فى المواقع للتأكد من الالتزام بتنفيذ اشتراطات الأمن والسلامة، وهناك عنصر هام فى ضمان كفاءة منظومة السلامة وهو التحول الرقمى للحصول على المعلومات والمؤشرات التى توضح وتنذر بالمخاطر مسبقاً مما يوفر بيئة عمل أمنة."