نائب رئيس هاليبرتون: السلامة عنصر هام للتحول الرقمى وتوفير بيئة عمل أمنة

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وأضاف خلال مؤتمر السلامة، أن هناك رسالة للعاملين فى المواقع للتأكد من الالتزام بتنفيذ اشتراطات الأمن والسلامة، وهناك عنصر هام فى ضمان كفاءة منظومة السلامة وهو التحول الرقمى للحصول على المعلومات والمؤشرات التى توضح وتنذر بالمخاطر مسبقاً مما يوفر بيئة عمل أمنة."
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