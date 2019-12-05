شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شلمبرجير: لدينا رؤية واضحة لتحقيق السلامة وتطوير قطاع البترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال كريم بدوى رئيس شركة شلمبرجير فى مصر وشرق المتوسط "، أن الشركة تعمل فى مصر منذ 80 عاماً شهدت خلالها تعاون مثمر مع قطاع البترول المصرى. وأضاف كريم بدوي خلال مؤتمر السلامة، اليوم بحضور وزير البترول المهندس طارق الملا، أن شلمبرجير لديها رؤية واضحة لتحقيق السلامة المستدامة ليكون لها دور فى تنمية وتطوير قطاع البترول من خلال المشاركة بمشروع تطوير القطاع الذى يوفر منصة رائعة للتكامل والمشاركة فى مشروع تحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة فى المنطقة وتنمية المهارات للعاملين موضوع هام لتحقيق معايير السلامة فى أنشطة صناعة البترول والغاز وهو ما يركز عليه البرنامج الثالث فى مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول لتدريب الكوادر وتنمية العنصر البشرى خاصة القيادات الشابة التى تتولى المسئولية فى المستقبل، والتحول الرقمى هام جداً فى مجال السلامة للحد من الحوادث ومخاطر العمل البترولى.

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