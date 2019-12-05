شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة الروسى: نخفض إنتاج النفط بأكثر مما ينص عليه اتفاق أوبك+ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك اليوم الخميس، إن بلاده تخفض حاليا إنتاج النفط بأكثر من المتفق عليه بموجب اتفاق مجموعة أوبك+ لكبح الإمدادات، بدون وضع مكثفات الغاز في الاعتبار. وأضاف نوفاك متحدثا في لقاء لأوبك+ في فيينا أنه عقد "اجتماعا بناء" مع وزير الطاقة السعودى وأن روسيا ستتبنى موقفا بشأن أي اتفاق لأوبك+ في المستقبل بعد إجراء المزيد من المناقشات.

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