شكرا لقرائتكم خبر عن مدير عام أيوك: مليون ساعة عمل آمنة و15ألف عامل حجم العمليات المنفذة بمشروع ظهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال لوكا دى كارو مدير عام شركة أيوك ذراع إينى الايطالية فى مصر" يحظى هذا الحدث بأهمية كبيرة لأنه يتعلق بمنظومة السلامة أحد أهم الأنشطة التى تؤثر على عمليات البترول والغاز، وهو يدلل على الالتزام القوى من وزارة البترول المصرية تجاه تطبيق معايير السلامة فى العمليات، ونحن شركاء لمصر فى قطاع البترول منذ خمسينبات القرن الماضى.

واتسمت شراكتنا بتحقيق نجاحات مستمرة وفى مقدمتها فى الوقت الحالى مشروع حقل ظهر والذى يعد أبرز الأمثلة على قدرة شراكتنا على التغلب على التحديات فى هذا المشروع سواء من حيث التوقيت الزمنى أو حجم العمليات المنفذة والتى قدرت بأكثر من مليون ساعة عمل و15 ألف عامل، وهذا المشروع الذى يعد الأضخم فى انتاج الغاز يتطلب توافر أعلى وسائل السلامة، ولدينا خطة لتوجيه ايرادات استغلال عنصر الكبريت فى ظهر إلى مشروعات التنمية المجتمعية فى بورسعيد لتوفير فرص حياة أفضل للمجتمع المحيط".

وتابع كارو، خلال مؤتمر السلامة اليوم بحضور وزير البترول المهندس طارق الملا، أن إينى بدأت التحول الرقمى خلال السنوات الماضية ويمثل أهمية كبرى بالنسبة للسلامة والعملية الانتاجية بشكل عام لاستمرار تحقيق النجاح واستدامته، وهو يسهم فى تحسين وتحقيق الأمان وتقليل المخاطر والتكاليف وسرعة الانجاز، ولقد طورت إينى تطبيقات لتحقيق أمان وسلامة العاملين باستخدام التكنولوجيا الرقمية وهو ما يعد أمر هام لتطبيقه فى عملياتنا بقطاع البترول المصرى."