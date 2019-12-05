شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي: مصر ستبيع أذون خزانة بقيمة مليار دولار لأجل عام فى 9 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البنك المركزي اليوم الخميس أن مصر ستطرح عطاء أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة مليار دولار لمدة عام في التاسع من ديسمبر الجاري. وأضاف البنك أنه ستتم تسوية العطاء في العاشر من ديسمبر وسيحل أجل استحقاق الأذون في الثامن من ديسمبر 2020.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البنك المركزي: مصر ستبيع أذون خزانة بقيمة مليار دولار لأجل عام فى 9 ديسمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.