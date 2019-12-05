شكرا لقرائتكم خبر عن 47.8 مليار ريال قيمة عقود الإنشاء المرساة للربع الثالث في عام 2019 بالمملكة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجلت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في قطاع الإنشاء 47.8 مليار ريال (12.7 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2019،وذلك وفقاً لتقرير صادر عن مجلس الأعمال الأمريكي السعودي.

وحسب التقرير الذي اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه تواصلت نشاطات الإنشاء بوتيرة متسارعة خلال ما إنقضى من العام في حين أن القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها قد تراجعت خلال الربع الثالث من العام مقارنة بالربع الثاني منه بمقدار 17.4 مليار ريال (4.6 مليار دولار) أو بنسبة 27%، إلا أن وتيرة ترسية العقود لا تزال تماثل تلك التي شهدناها إبّان فترة الإزدهار الإنشائي قبل أن يبدأ تباطؤ النمو الاقتصادي.

ومما يدعم هذا التحليل، مقارنة النمو على أساس سنوي في قيمة العقود التي تمت ترسيتها للربع الثالث من عام 2019؛ إذ قفزت هذه القيمة بنسبة 164% مقارنة مع الربع الثالث من عام 2018.

فضلاً عن ذلك، شهدت أرباع السنة الثلاثة الأولى من عام 2019 زيادة بلغت 87.2 مليار ريال (23.3 مليار دولار)، أو بنسبة 117%، مقارنة مع نفس الفترة من العام المنصرم.

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حيث أن تم ترسيته من عقود خلال الربعين الأول والثاني من العام الحالي فاقت قيمته قيمة كل العقود التي تمت ترسيتها خلال عام 2018 بأكمله؛ وتزايد الفرق خلال الربع الثالث من هذا العام بمقدار 60.9 مليار ريال (16.2 مليار دولار)، أو بنسبة 60%.

حقق مؤشر مجلس الأعمال السعودي الأمريكي لترسية عقود الإنشاء 236 نقطة بنهاية الربع الثالث من عام 2019.

وبقي المؤشر فوق مستوى 200 نقطة للشهر الرابع على التوالي، حيث شهد الربع الأول من هذا العام فورة في قيمة العقود التي تمت ترسيتها، وتواصل الزخم خلال الربعين الثاني والثالث.

وقد تراجع المؤشر تراجعاً طفيفاً خلال الربع الثالث من العام مقارنة مع الربع السابق له الذي بلغ فيه 240.44 نقطة. بيد أن المؤشر سجل نمواً بمعدل 111% على أساس سنوي مقارنة مع الربع الثالث من عام 2018.

وإتسم تراجع المؤشر خلال الربع الثالث بالتدرج، حيث بلغ 245.67 نقطة في شهر يوليو، وسجل 242.21 نقطة في شهر أغسطس، و236.0 نقطة في شهر سبتمبر.

ويُعزى الهبوط المخالف للمنطق للمؤشر في الربع الثالث من عام 2019 للقفزة الكبيرة في قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال شهر يونيو من هذا العام، حيث بلغت 48.7 مليار ريال (13 مليار دولار) مما دفع المؤشر لقفزته تلك، وبالتالي تراجع المؤشر تراجعاً تصحيحياً ليعود لمساره الواقعي.

وواصل مؤشر ترسية العقود على مدى أربعة شهور متتالية تسجيل مستوى يفوق عتبة 200 نقطة، مما يبشر بأداءٍ متميزٍ للمؤشر خلال ما تبقى من العام، إذ يُرجح أن تستمر موجة الصعود في عام 2020 إستناداً على الوتيرة الراهنة لترسية العقود.

ووجدت عودة الإنتعاش لمؤشر ترسية العقود في عام 2019 الكثير من الترحيب في أوساط الشركات المتعاقدة حالياً والشركات الدولية المرتقب تعاقدها والتي تسعى لتجد لها موطيء قدم في هذا السوق الواعد، حيث سيبدأ تنفيذ هذه العقود ما بين 6 شهور و18 شهراً.