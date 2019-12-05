شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يرتفع بأكثر من 3% ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بأكثر من 3% بالتعاملات الفورية يوم الخميس فى طريقها صوب تحقيق أول مكسب خلال الستة أيام الأخيرة ، ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوع ، مع تمسك أكبر عملة مشفرة فى العالم بالتداول أعلى مستويات 7,000$ ،بجانب توقعات بتحسن مستويات الطلب الاستثماري ، قبل قيام بورصة "باكت" بإطلاق عقود خيارات البتكوين يوم 9 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

فى بورصة "بتستامب" ارتفعت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 230$ بما يعادل نسبة 3.2% إلى 7,429$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 7,199$ ، وسجلت أدنى مستوى عند 7,150$.

فقدت العملة المشفرة الرائدة"البتكوين" يوم الأربعاء نسبة 1.5% ، فى خامس خسارة يومية على التوالي ،وسجلت أدنى مستوى فى أسبوع عند 7,087$ ، مع استمرار عمليات البيع.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الخميس بأكثر من 3 مليار$ إلى إجمالي 199 مليار$ ،مع انتعاش أسعار البتكوين وبعض العملات الرئيسية الأخرى.

انتعشت أسعار البتكوين ،بفضل عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أسبوع ، بالإضافة إلى التمسك بالتداول أعلى مستويات حاجز 7,000$ لكل وحدة بتكوين.

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وعلى ما يبدو أن أكبر عملة مشفرة فى العالم بدأت فى الاستجابة للأخبار الإيجابية الواردة من بورصة Bakkt أكبر منصة رقمية للعقود الآجلة للبتكوين ،تعكس تلك الأخبار تزايد اهتمام المستثمرين من المؤسسات.

ارتفعت العقود المفتوحة على منصة الأصول الرقمية Bakkt إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق يوم الاثنين الموافق 2 كانون الأول/ديسمبر.

ووفقا لحساب باكت المخصص للإبلاغ عن أحجام التداولات على تويتر ،ارتفعت العقود المفتوحة إلى ما يعادل 6.5 مليون$ ،وهو أعلى مستوي على الإطلاق منذ بداية التداولات رسميا فى أيلول/سبتمبر الماضي.

وعدد العقود المفتوحة فى السوق ،يستخدم كمؤشر على صحة السوق ،عندما يكون هناك قدر كبير من العقود المفتوحة ،يعني تدفق رأس مال جديد أو إضافي.

ومن المرجح أيضا أن يجذب إطلاق باكت لعقود خيارات البتكوين فى 9 كانون الأول/ديسمبر الجاري ،المزيد من المستثمرين لتداول الأصول الرقمية ، فمع زيادة حجم سوق المشتقات ، سوف يؤثر بصورة أكبر على سعر البتكوين فى السوق الفوري.

لذلك فمن المنتظر أن يراقب المستثمرين عن كثب فى المستقبل القريب ، بيانات مشتقات البتكوين ،لاستبيان المراكز المفتوحة للدببة والثيران ،وتوقع الاتجاه القادم للأسعار.