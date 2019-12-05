شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يوسع مكاسبه فوق حاجز 1.3$ مسجلا مستوى أعلى جديد خلال 7 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه فوق حاجز 1.3 لكل دولار أمريكي ، فى طريقه صوب تحقيق خامس مكسب يومي على التوالي ، مسجلا مستوي أعلى جديد خلال سبعة أشهر ، مع استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية ،بالإضافة إلى أحدث التوقعات التي تشير إلى فوز حزب المحافظين الحاكم فى بريطانيا بزعامة بوريس جونسون بأغلبية المقاعد البرلمانية خلال الانتخابات العامة الأسبوع المقبل.

ارتفع الجنيه مقابل الدولار بأكثر من 0.3% إلى 1.3147$ الأعلى منذ 6 أيار/مايو، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.3103$ ،وسجل أدنى مستوى عند 1.3103$.

أنهي الجنيه تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.9% مقابل الدولار ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، بدعم بيانات أفضل من التوقعات عن قطاع الخدمات البريطاني ،بالإضافة إلى استمرار عمليات بيع العملة الأمريكية.

Advertisements

تراجع مؤشر الدولار يوم الخميس بحوالي 0.1% ، ليواصل خسائره لليوم السادس على التوالي ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الهبوط مع توالي البيانات الاقتصادية الضعيفة فى الولايات المتحدة ،والتي عززت من احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض معدلات الفائدة الأمريكية لرابع مرة خلال هذا العام.

فى أحدث التوقعات عن الانتخابات العامة المقررة فى بريطانيا يوم 12 كانون الأول/ديسمبر الجاري ، أشارت إلى فوز حزب المحافظين الحاكم بزعامة رئيس الوزراء " بوريس جونسون" بأغلبية المقاعد البرلمانية ،الأمر الذي سوف يسهل تمرير اتفاق جونسون لانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي داخل البرلمان.