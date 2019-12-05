شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تستقر بعد «محادثات التجارة» والان نبدء بالتفاصيل

والسلع الفاخرة تصعد

استقرت الأسهم الأوروبية بعد مكاسب متميزة أمس الأربعاء حيث يستمر عزوف المستثمرين عن الرهانات العالية المخاطر بعد مؤشرات متباينة بشأن "المرحلة واحد" من اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وبحلول الساعة 0814 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.3 بالمئة مدعوما بشكل أساسي من قطاعات المرافق والرعاية الصحية والعقارات.

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واستقر المؤشر داكس الألماني لأسهم الشركات القيادية شديد التأثر بالتجارة.

وكانت أسهم السلع الفاخرة الرابح الأكبر بعد يوم من تقرير لبلومبرج ذكر أن شركة كيرنج المالكة للعلامة التجارية جوتشي أجرت محادثات "استكشافية" بشأن اتفاق محتمل مع مونكلر الإيطالية لصناعة المعاطف الفاخرة.

ودفع هذا النبأ سهم مونكلر للصعود 11 بالمئة كما عزز أسهم أقرانه المحليين حيث زاد سهما سالفاتور فيراجامو وتودز ثلاثة بالمئة لكل منهما.